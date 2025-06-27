Из-за ЧП на заправке в Нефтекамске возбудили дело

В Башкирии завели уголовное дело из-за взрыва на неэксплуатируемой автозаправочной станции в Нефтекамске. Оно, как сообщает пресс-служба Следственного комитета республики, расследуется по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
Инцидент произошел сегодня во время ремонтных работ. В результате ЧП один рабочий получил травмы.
Следователь СК выехал на место происшествия. Все обстоятельства случившегося выясняются.
Произошедшим также занялась прокуратура республики.
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