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Полиция задержала ученика учившего домогаться к женщинам коуча

Полицейские задержали одного из участников видео, на котором мужчины по советам коуча Алекса Лесли приставали к девушкам в центре Москвы, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: Reuters

Ранее от девушек начали поступать массовые жалобы на то, что к ним подходят мужчины, предлагают познакомиться, а получив отказ начинают их хватать за различные части тела.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем телеграм-канале.

Задержанный родился в Тульской области в 1993 году, уточнила она.

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