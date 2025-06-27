Полиция задержала ученика учившего домогаться к женщинам коуча

Ранее от девушек начали поступать массовые жалобы на то, что к ним подходят мужчины, предлагают познакомиться, а получив отказ начинают их хватать за различные части тела.
«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов», — написала Волк в своем телеграм-канале.
Задержанный родился в Тульской области в 1993 году, уточнила она.
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