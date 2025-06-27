СК: 34 белоруски купили выдуманное золото на 19 тысяч рублей, их нашла милиция

В итоге женщины переводили деньги на банковскую карту фигурантки, а спустя время получали посылку, в которой, были старые вещи, бижутерия или косметика. Когда они обращались к продавцу, та начинала хитрить, заявляя, что просто перепутала посылки, чтобы потянуть время. Кому-то не отправлялось и вовсе ничего.