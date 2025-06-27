СК: 34 белоруски купили выдуманное золото на 19 тысяч рублей, их нашла милиция

В Беларуси две жительницы Гомельской области продавали несуществующее золото. Подробности рассказали в управлении Следственного комитета по Гомельской области.
Так, осенью 2024-го 29-летняя жительница Чечерска придумала бизнес «из воздуха». На популярной торговой площадке она стала торговать золотыми украшениями, фото которых просто-напросто скачивала из интернета. Девушка ставила очень привлекательные цены на несуществующее золото, поэтому на объявления откликались покупатели со всех областей Беларуси. По условиям сделки покупателям отправлялся товар по почте после полной или частичной предоплаты.
В итоге женщины переводили деньги на банковскую карту фигурантки, а спустя время получали посылку, в которой, были старые вещи, бижутерия или косметика. Когда они обращались к продавцу, та начинала хитрить, заявляя, что просто перепутала посылки, чтобы потянуть время. Кому-то не отправлялось и вовсе ничего.
Спустя время мошенница стала «работать» в паре с другой жительницей Чечерска. Обе играли в азартные игры, на что тратили и часть денег жертв.
В итоге с сентября по декабрь 2024-го им удалось обмануть 34 белорусок в возрасте от 21 года до 66 лет. Ущерб составил более 18,6 тысячи белорусских рублей. Часть женщин смирилась с обманом, но другие пострадавшие, пригрозив милицией, добились полного или частичного возврата денег.
— В правоохранительные органы обратились единицы. Большинство потерпевших установлены в ходе следствия, — прокомментировали в УСК.
Нанесенный ущерб был возмещен на сумму около 12 тысяч белрублей.
Фигуранток будут судить за мошенничество, совершенное группой лиц, в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси).
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