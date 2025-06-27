Пьяный отец избил 11-летнего сына шваброй в Ольхонском районе

Происшествие произошло в поселке Еланцы Ольхонского района. О преступлении стало известно от старшего брата потерпевшего, который убежал из дома и обратился в полицию, рассказав о случившемся. Поскольку мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев, против него инициировано уголовное преследование.