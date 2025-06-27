Пьяный отец избил 11-летнего сына шваброй в Ольхонском районе

Пьяный 39-летний житель Ольхонского района избил 11-летнего сына 21 октября 2024 года. Мужчина нанес ребенку множественные удары шваброй по голове и телу, причинив ему ушибы и кровоподтеки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службы ГУ МВД по области и прокуратуры Иркутской области.
Происшествие произошло в поселке Еланцы Ольхонского района. О преступлении стало известно от старшего брата потерпевшего, который убежал из дома и обратился в полицию, рассказав о случившемся. Поскольку мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за нанесение побоев, против него инициировано уголовное преследование.
Кроме того, ранее местный житель был также осужден за незаконную рубку лесных насаждений.
Суд отменил назначенное условное осуждение за вырубку и приговорил мужчину к 3 годам 7 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Вину осужденный признал, однако отказался от дачи показаний и объяснения мотива своих действий.
Напомним, в конце мая в полиции рассказали обстоятельства стрельбы у бара в 205-м квартале в Ангарске. Как выяснилось, в результате случившегося пострадали пять человек.