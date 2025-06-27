Беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Представители ЗАЭС заявили, что в результате удара был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте проведения работ. До энергоблоков станции оттуда — 350−400 м. Сотрудники станции не пострадали.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявил ТАСС, что об инциденте будут оповещены эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
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