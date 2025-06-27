Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беспилотник атаковал группу сотрудников Запорожской АЭС

Украинский беспилотник атаковал сотрудников Запорожской АЭС, проводивших работы на гидротехнических сооружениях. Об этом говорится в сообщении пресс-службы АЭС в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Представители ЗАЭС заявили, что в результате удара был поврежден служебный автомобиль, находившийся на месте проведения работ. До энергоблоков станции оттуда — 350−400 м. Сотрудники станции не пострадали.

Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина заявил ТАСС, что об инциденте будут оповещены эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Узнать больше по теме
МАГАТЭ: организация на службе в интересах мирного атома
Развитие атомных технологий и появление ядерного оружия потребовало создания специальной организации для контроля за опасными технологиями. В результате при ООН сформировали МАГАТЭ — Международное агентство по атомной энергии. Собрали главную о нем информацию.
Читать дальше