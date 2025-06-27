В Уфе из горящего дома эвакуировали 50 жильцов

По данным МЧС по РБ, в квартире на 3 этаже загорелось домашнее имущество. Пожар потушили на площади 5 кв. метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В происшествии никто не пострадал.
Ранее в Башкирии на заправке произошел хлопок.
Пожар произошел в многоквартирном доме на улице Менделеева.
По данным МЧС по РБ, в квартире на 3 этаже загорелось домашнее имущество. Пожар потушили на площади 5 кв. метров. Из дома эвакуировали 50 человек. В происшествии никто не пострадал.
Ранее в Башкирии на заправке произошел хлопок.