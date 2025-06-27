Мусорный полигон в Белгороде перекапывают экскаваторами в поисках тел троих пропавших пенсионеров

Белгородские полицейские уже больше недели ведут безуспешные поиски останков троих пропавших без вести пожилых людей на мусорном полигоне. Предположительно, 67-летняя женщина и двое мужчин 62 и 65 лет были убиты, а их тела вывезены на свалку. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации канала, сообщение о том, что трое местных жителей, Ольга, Евгений и Николай (имена изменены), перестали выходить на связь, поступило в полицию 19 июня. В ходе проверки правоохранители пришли к выводу, что они, вероятнее всего, стали жертвами убийства.
Ольга и Евгений проживали в частном доме, а Николай снимал у них одну из комнат. Вместе с ними также проживал 33-летний Андрей. По данным источников Baza, последний раз все четверо заходили в дом в начале июня. После этого трое из них больше не выходили, а он спустя несколько дней покинул дом, неся большие мешки.
Вскоре его задержали. Мужчина отказывается давать какие-либо показания, однако выяснилось, что он уже начал распродавать имущество пропавших.
На данный момент подозреваемый помещен в психиатрическую больницу. Поиски тел пропавших людей на полигоне с помощью экскаваторов продолжаются, но пока не принесли результатов.