Мусорный полигон в Белгороде перекапывают экскаваторами в поисках тел троих пропавших пенсионеров

Ольга и Евгений проживали в частном доме, а Николай снимал у них одну из комнат. Вместе с ними также проживал 33-летний Андрей. По данным источников Baza, последний раз все четверо заходили в дом в начале июня. После этого трое из них больше не выходили, а он спустя несколько дней покинул дом, неся большие мешки.