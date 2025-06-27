В компании «Башнефть-Розница» прокомментировали инцидент на заправке

«В этот период АЗС была закрыта, клиентов на территории станции не было. Один работник подрядной организации получил легкие ссадины, госпитализация ему не потребовалась, — пояснили в компании. — Возгорание отсутствует, угрозы населению нет, основное оборудование АЗС не повреждено. На предприятии создана комиссия для выяснения причины произошедшего».