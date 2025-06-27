В компании «Башнефть-Розница» прокомментировали инцидент на заправке. По данным организации, на находящейся в плановом ремонте АЗС в Нефтекамске во время проведения монтажных работ произошло разрушение крышки резервуарной шахты.
«В этот период АЗС была закрыта, клиентов на территории станции не было. Один работник подрядной организации получил легкие ссадины, госпитализация ему не потребовалась, — пояснили в компании. — Возгорание отсутствует, угрозы населению нет, основное оборудование АЗС не повреждено. На предприятии создана комиссия для выяснения причины произошедшего».
Как информировал «Башинформ», прокуратура организовала проверку по факту инцидента на автозаправочной станции, а СУ СКР по РБ возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.