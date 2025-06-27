Опубликована видеозапись с последствиями ЧП на заправке в Нефтекамске

Появилось видео с последствиями взрыва на автозаправочной станции в башкирском городе Нефтекамске. Записью поделилась пресс-служба МЧС республики.
Инцидент произошел сегодня во время ремонтных работ на улице Дорожная. Как сообщили в экстренной службе, при распиловке выведенной из эксплуатации емкости для хранения горюче-смазочных материалов взорвались скопившиеся пары бензина, однако возгорания не последовало.
По данным МЧС, на момент происшествия АЗС не работала и была официально закрыта на ремонт. В результате ЧП пострадал 36-летний рабочий, получивший ушиб мягких тканей. После осмотра медиков его отпустили на амбулаторное лечение.
Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».
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