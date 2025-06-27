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В Самаре ФСБ задержала 5 мигрантов, организовавших незаконную легализацию

В Самаре были задержаны и отданы под суд пятеро иностранцев, которые помогали другим мигрантам незаконно легализоваться.

В Самаре были задержаны и отданы под суд пятеро иностранцев, которые помогали другим мигрантам незаконно легализоваться. Подробности рассказали в региональном УФСБ.

Как стало известно, выходцы из Средней Азии проворачивали схему, при которой можно было жить в России без знания русского языка и законов. На счету злоумышленников более 100 незаконно легализованных граждан.

В результате Советский районный суд города приговорил иностранцев-организаторов к лишению свободы от 2 до 2,9 лет.

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