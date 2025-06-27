В Магнитогорске осудили водителя трамвая, переехавшую пенсионерку

Суд учел позицию прокурора и назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении и лишением права на управление транспортными средствами на 2,5 года. У подсудимой есть дети. Их передадут органам опеки, сообщает 74.ru. По информации издания, женщина намерена оспорить приговор.