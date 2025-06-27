В Магнитогорске осудили водителя трамвая, переехавшую пенсионерку

Правобережный суд Магнитогорска вынес приговор по уголовному делу в отношении женщины-водителя трамвая, которая переехала 71-летнюю пенсионерку. В результате ДТП пожилая женщина скончалась в больнице. Водителя трамвая признали виновной в преступлении по п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим трамваем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения», сообщили в прокуратуре Челябинской области.
Суд установил, что 21 ноября 2024 года подсудимая в районе дома № 107 по улице Карла Маркса поворачивала направо и не снизила скорость перед регулируемым пешеходным переходом. Она наехала на бабушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора.
Водитель не заметила, что сбила пешехода, и поехала дальше. Пожилую женщину забрали в больницу с многочисленными травмами. Сообщалось, что в результате наезда ей отрезало ноги.
Суд учел позицию прокурора и назначил виновной наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии-поселении и лишением права на управление транспортными средствами на 2,5 года. У подсудимой есть дети. Их передадут органам опеки, сообщает 74.ru. По информации издания, женщина намерена оспорить приговор.