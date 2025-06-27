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Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший во время ЧП на заправке в Нефтекамске

Минздрав рассказал о состоянии пострадавшего при взрыве на АЗС в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, в каком состоянии находится пострадавший при взрыве на заправке в Нефтекамске.

Инцидент произошел сегодня во время ремонтных работ на улице Дорожная. Как сообщили в экстренной службе, при распиловке выведенной из эксплуатации емкости для хранения горюче-смазочных материалов взорвались скопившиеся пары бензина, однако возгорания не последовало. По данным МЧС, на момент происшествия АЗС не работала и была официально закрыта на ремонт.

В результате ЧП пострадал 36-летний рабочий, он получил легкие травмы мягких тканей. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели мужчину.

— От транспортировки в приемное отделение он отказался, — рассказал Рахматуллин.

Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». МЧС опубликовало видео с последствиям инцидента.

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