Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший во время ЧП на заправке в Нефтекамске

Инцидент произошел сегодня во время ремонтных работ на улице Дорожная. Как сообщили в экстренной службе, при распиловке выведенной из эксплуатации емкости для хранения горюче-смазочных материалов взорвались скопившиеся пары бензина, однако возгорания не последовало. По данным МЧС, на момент происшествия АЗС не работала и была официально закрыта на ремонт.