Стало известно, в каком состоянии находится пострадавший во время ЧП на заправке в Нефтекамске

Глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал, в каком состоянии находится пострадавший при взрыве на заправке в Нефтекамске.
Инцидент произошел сегодня во время ремонтных работ на улице Дорожная. Как сообщили в экстренной службе, при распиловке выведенной из эксплуатации емкости для хранения горюче-смазочных материалов взорвались скопившиеся пары бензина, однако возгорания не последовало. По данным МЧС, на момент происшествия АЗС не работала и была официально закрыта на ремонт.
В результате ЧП пострадал 36-летний рабочий, он получил легкие травмы мягких тканей. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи осмотрели мужчину.
— От транспортировки в приемное отделение он отказался, — рассказал Рахматуллин.
Прокуратура Башкирии организовала проверку по факту произошедшего. Следственный комитет завел уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». МЧС опубликовало видео с последствиям инцидента.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.