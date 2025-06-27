В Иркутске трёхлетняя девочка едва не погибла в водоёме

В Иркутске трёхлетняя девочка, оставшись без присмотра всего на несколько минут, оказалась в смертельной опасности.
Семья приехала в гости к бабушке из другого города. Пока взрослые были заняты своими делами, любопытная девочка незаметно вышла из дома. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как малышка самостоятельно открыла калитку и отправилась исследовать окрестности.
Через некоторое время обеспокоенные родственники бросились на поиски. Их худшие опасения подтвердились — ребёнок был обнаружен в водоёме примерно в километре от дома без признаков сознания.
Медики оперативно провели реанимационные мероприятия. Сейчас состояние девочки остается тяжёлым, врачи делают всё возможное для её спасения.
Полиция обращается ко всем родителям с настоятельной просьбой — никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра. Даже кратковременная невнимательность может привести к непоправимым последствиям. Особую бдительность следует проявлять в незнакомой местности и вблизи водоемов.
Этот случай стал серьёзным предупреждением для всех семей. Берегите своих детей — их безопасность полностью в ваших руках.