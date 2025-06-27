В Иркутске трёхлетняя девочка едва не погибла в водоёме

Полиция обращается ко всем родителям с настоятельной просьбой — никогда не оставляйте маленьких детей без присмотра. Даже кратковременная невнимательность может привести к непоправимым последствиям. Особую бдительность следует проявлять в незнакомой местности и вблизи водоемов.