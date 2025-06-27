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Машинист сцены жестоко избил коллегу в Новосибирском театре

Пострадавший был госпитализирован с серьезными повреждениями.

Источник: Om1 Новосибирск

В Новосибирском театре оперы и балета произошла драка между сотрудниками во время подготовки к спектаклю. Один из машинистов сцены получил тяжелые травмы, сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда Новосибирской области.

Инцидент случился 16 июня во время монтажа постановки «Лебединое озеро». Конфликт между двумя машинистами привел к тому, что один из них нанес другому удар в лицо. Пострадавший был госпитализирован с серьезными повреждениями.

Заместитель руководителя Госинспекции труда Светлана Загузина заявила, что создана комиссия для расследования несчастного случая. Проводится осмотр места происшествия, опрос свидетелей и анализ документов. Если будут выявлены нарушения охраны труда, виновные понесут административную ответственность.