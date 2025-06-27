«Дрифтеру» на «Марке», спровоцировавшему ДТП во Владивостоке, грозит реальный срок

Дрифтер на Mark II, устроивший в апреле прошлого года во Владивостоке гонки по Океанскому проспекту и попавший на заносе в ДТП, пойдет под суд. Зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил в отношении него обвинительное заключение. Любителю опасной езды грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia.
Гражданин обвиняется по ст. 267.1 УК РФ (действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств, то есть совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).
По версии следствия, в апреле 2024 года в ночное время обвиняемый, управляя автомобилем «Toyota Mark II», нарушил общественный порядок и создал угрозу безопасности других участников дорожного движения.
Он умышленно совершал маневры перестроения между полосами и «заносы» автомобиля.
В результате обвиняемый потерял контроль над автомобилем и столкнулся с другим транспортным средством в районе дома № 165 по Океанскому проспекту, причинив имущественный вред потерпевшему.
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд города Владивостока для рассмотрения по существу.