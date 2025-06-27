«Дрифтеру» на «Марке», спровоцировавшему ДТП во Владивостоке, грозит реальный срок

Дрифтер на Mark II, устроивший в апреле прошлого года во Владивостоке гонки по Океанскому проспекту и попавший на заносе в ДТП, пойдет под суд. Зампрокурора Приморья Степан Тюкавкин утвердил в отношении него обвинительное заключение. Любителю опасной езды грозит до двух лет лишения свободы, сообщает ИА PrimaMedia.