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Водитель автобуса № 100 врезался в фонарь в центре Минска

ДТП с участием автобуса № 100 случилось в центре Минска 27 июня.

Источник: Комсомольская правда

Водитель автобуса № 100 врезался в фонарь в центре Минска. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Согласно предварительным данным, 27 июня примерно в 07.00 57-летний водитель, находившийся за рулем автобуса МАЗ № 100, ехал по улице Бобруйской. Неподалеку от дома № 3 он отвлекся от управления и врезался в осветительную мачту. В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автобуса механические повреждения.

Ранее в Каменецком районе мотоциклист врезался в трактор и погиб.

Тем временем в Витебском районе лобовое ДТП случилось с Kia и Nissan, где погибла 11-летняя девочка: «Водитель Nissan получил права в апреле 2025».

Кстати, МВД Беларуси заявило про увеличение числа «умных» камер автофиксации нарушений ПДД.