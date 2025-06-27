Водитель автобуса № 100 врезался в фонарь в центре Минска. Подробности озвучили в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Согласно предварительным данным, 27 июня примерно в 07.00 57-летний водитель, находившийся за рулем автобуса МАЗ № 100, ехал по улице Бобруйской. Неподалеку от дома № 3 он отвлекся от управления и врезался в осветительную мачту. В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автобуса механические повреждения.
Ранее в Каменецком районе мотоциклист врезался в трактор и погиб.
Тем временем в Витебском районе лобовое ДТП случилось с Kia и Nissan, где погибла 11-летняя девочка: «Водитель Nissan получил права в апреле 2025».
Кстати, МВД Беларуси заявило про увеличение числа «умных» камер автофиксации нарушений ПДД.