Водитель автобуса № 100 врезался в фонарь в центре Минска

Согласно предварительным данным, 27 июня примерно в 07.00 57-летний водитель, находившийся за рулем автобуса МАЗ № 100, ехал по улице Бобруйской. Неподалеку от дома № 3 он отвлекся от управления и врезался в осветительную мачту. В ГАИ уточнили, что в результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, у автобуса механические повреждения.