Активы бывшего замначальника по спецпроектам Минобороны арестовали

По версии следствия, в 2022 году Васенин контролировал исполнение многомиллионного контракта УИСП с ООО «Транслом» о приемке вторичного сырья. В период с 2022 по 2023 год он подделал документы о стоимости вторичного сырья, таким образом украв из бюджета деньги на сумму более 240 млн руб.