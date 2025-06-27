Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке

Главу администрации Колпинского района Петербурга заподозрили во взятке.

Источник: © РИА Новости

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено обвинение во взятке, деньги конфискованы, несмотря на попытку Кохно выбросить свою долю в окно при проведении следственных действий, сообщил СК РФ.

В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

«В ходе расследования деньги были конфискованы: у Логвиненко — прямо в рабочем кабинете, а у Кохно — по месту жительства, после того, как он попытался избавиться от них, выкинув из окна при проведения следственных действий», — говорится в Telegram-канале СК РФ.

Как уточняется, подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Также следствие устанавливает, не причастны ли чиновники Колпино к другим преступным эпизодам.