Главе Колпинского района Петербурга предъявили обвинение во взятке

С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 июн — РИА Новости. Главе администрации Колпинского района Санкт-Петербурга Юлии Логвиненко и главе администрации муниципального образования Колпино Дмитрию Кохно предъявлено обвинение во взятке, деньги конфискованы, несмотря на попытку Кохно выбросить свою долю в окно при проведении следственных действий, сообщил СК РФ.
В четверг РИА Новости сообщали в СК РФ, что Логвиненко и Кохно задержаны по подозрению во взятке на сумму не менее 9,2 миллиона рублей. По данным следствия, в период с декабря 2024 года по июнь 2025 года Логвиненко и Кохно через посредника получили эту сумму от генерального директора компании, производящей работы по благоустройству на территории Колпино, за общее покровительство коммерческой деятельности и дальнейшее содействие в заключении государственных контрактов на выполнение работ. Уголовное дело возбуждено по статье о получении должностным лицом взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).
«В ходе расследования деньги были конфискованы: у Логвиненко — прямо в рабочем кабинете, а у Кохно — по месту жительства, после того, как он попытался избавиться от них, выкинув из окна при проведения следственных действий», — говорится в Telegram-канале СК РФ.
Как уточняется, подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Также следствие устанавливает, не причастны ли чиновники Колпино к другим преступным эпизодам.