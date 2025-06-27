В Иркутском районе водитель мотоблока в нетрезвом виде перевозил пирожки

В деревне Карлук Иркутского района сотрудники ГИБДД задержали 37-летнего местного жителя, который ехал за рулем мотоблока в состоянии алкогольного опьянения. Алкотест показал, что уровень спиртного в крови превысила норму в 11 раз. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МВД по региону, лихач не имел водительских прав.
— Как рассказал задержанный, он использовал мотоблок для доставки пирожков, приготовленных его женой, в местные магазины, — пояснили полицейские.
За управление транспортным средством в нетрезвом виде мужчине грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 45 тысяч рублей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что более 13 тысяч жителей Иркутской области пострадали от укусов клещей.