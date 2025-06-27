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Упавший на судне в Пермском крае механик скончался в больнице спустя неделю

Расследование инцидента продолжается.

Источник: Аргументы и факты

Шкипер-механик, который упал с 3-го яруса судна в Пермском крае, скончался в больнице спустя неделю, сообщает госинспекция труда региона.

Речь идёт о происшествии, которое случилось 20 июня. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в этот день на специализированном судне — земснаряде «Булгар», которое дислоцировалось в селе Елово, с 3-го яруса упал шкипер-механик. Мужчина приземлился на 2-й ярус и получил тяжёлые повреждения головы. Среди них оказалась открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга с субдуральной гематомой.

Спустя неделю с инцидента в государственной инспекции труда Пермского края сообщили, что пострадавший шкипер скончался.

«Механик-шкипер ООО “Волготехснаб”, упавший 20 июня с 3-го на 2-й ярус земснаряда “Булгар” в с. Елово Пермского края, в результате полученных травм скончался в медицинском учреждении», — рассказывает ведомство.

В инспекции уточнили, что расследование специальной комиссии, которое было начато после падения механика, продолжается. Ведомство уже опросило очевидцев и продолжает проводить анализ документов.