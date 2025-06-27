Упавший на судне в Пермском крае механик скончался в больнице спустя неделю

Речь идёт о происшествии, которое случилось 20 июня. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что в этот день на специализированном судне — земснаряде «Булгар», которое дислоцировалось в селе Елово, с 3-го яруса упал шкипер-механик. Мужчина приземлился на 2-й ярус и получил тяжёлые повреждения головы. Среди них оказалась открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга с субдуральной гематомой.