Собаки покусали детей в Феодосии — мэрия выплатит ущерб

В последнее время в России участились случаи нападения собак на людей. 23 февраля в Ставрополе собаки загрызли девятилетнюю девочку, хозяйку животных задержали. Утром 26 февраля в садовом товариществе «Авиатор» Адлерского района города Сочи две домашние собаки крупной породы напали на девятилетнего мальчика. Они сильно искусали ему лицо. Животные были без присмотра хозяина. На помощь ребенку подоспели прохожие. Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Владельца собак обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. 7 марта уголовное дело возбуждено по факту нападения собаки на семилетнего ребенка в Керчи. 10 марта стало известно, что в Северске Томской домашняя такса насмерть загрызла новорожденного ребенка.