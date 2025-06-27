Студент Гнесинки пришел с оружием на экзамен и угрожал проректору

В Москве сотрудники Росгвардии задержали 20-летнего студента Российской академии музыки имени Гнесиных. По данным ведомства, он пришел в вуз, имея при себе пневматический пистолет, нож и перцовый баллончик. С этим арсеналом он принялся угрожать проректору.
Войдя в кабинет проректора, студент распылил перцовый баллончик и стал угрожать представителю администрации вуза.
Охранники академии незамедлительно нажали тревожную кнопку, вызвав на место происшествия сотрудников Росгвардии. Правоохранители по прибытии на место незамедлительно обезвредили и задержали нарушителя.
В ведомстве также сообщили, что предварительным мотивом его действий стала личная неприязнь к представителю администрации вуза, а для дальнейшего разбирательства студента передали сотрудникам полиции.