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Зарезала из-за тысячи рублей: в Башкирии за жестокое убийство пенсионера предстанет перед судом 36-летняя женщина

Жительницу Башкирии осудят за убийство пенсионера из-за 1000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии завершили расследование дела против 36-летней жительницы Куюргазинского района, обвиняемой в жестоком убийстве знакомого. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

По данным ведомстве, все случилось в июле прошлого года. Женщина распивала спиртное с пожилым мужчиной из села Айсуак, после чего, зная, что тот недавно получил пенсию, потребовала у него деньги на алкоголь. Получив отказ, она не менее трех раз ударила его ножом в жизненно важные органы, связала его, похитила 1000 рублей и скрылась.

— От полученных травм потерпевший скончался на месте через непродолжительное время. Его тело обнаружили соседи и сообщили в правоохранительные органы. Одна из соседок пояснила, что видела обвиняемую накануне с потерпевшим, — сообщает СК.

На женщину завели уголовное дело по статьям «Разбой с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего» и «Убийство, сопряженное с разбоем». Она полностью признала вину. Все материалы направлены в Верховный суд Башкирии для рассмотрения по существу.

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