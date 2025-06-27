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В Чите спасатель вытащил из огня шпица Аврору

Пожар случился в квартире из-за горения домашних вещей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Чите загореламь квартира в многоэтажном доме. Один из жильцов не успел забрать своего питомца. Шпиц по имени Аврора остался в доме один. Об этом КП-Иркутск рассказали в МЧС по Забайкальскому краю.

— Хозяин собаки просил спасателей разрешить ему вернуться за собакой, но в целях безопасности ему было отказано. Тогда мужчина отдал ключ от квартиры спасателям, чтобы они забрали Аврору, — уточнили в ведомстве.

Старший пожарный Буянта Цыренов вошел в задымленную квартиру на восьмом этаже, нашел трехлетнего шпица и вынес его на руках. Здоровью питомца ничего не угрожает.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на Братском водохранилище четыре человека получили удар током на судне.