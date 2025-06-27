Двух бывших омских депутатов будут судить за хищение 1,9 миллиона рублей

Следователи считают, что в 2021 году Гомолко, являясь депутатом омского городского совета и общественным помощником Бикмаевой, договорилась с ней о фиктивном трудоустройстве ее помощником Е. В. Толстопятова. Деньги из фонда оплаты труда заксобрания похищались с 14 октября 2021 по 22 декабря 2023 года.