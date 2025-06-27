Минчанин получил крупный штраф за сломанный шлагбаум после ссоры с девушкой. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Первомайского района, передает агентство «Минск-Новости».
Сообщается, что 31-летний житель Минска, находившийся в пьяном состоянии, проходил в ночное время по улице Чернышевского. Он остановился у шлагбаума, обхватил его стрелу, несколько раз дернул изо всех сил, из-за чего та отломалась от крепления. Причиненный вред товариществу собственников жилого дома составил 220 рублей.
Личность мужчины установили, в отношении него было заведено уголовное дело. Минчанин полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил тем, что поругался накануне со своей девушкой и подобным образом хотел выплеснуть негативные эмоции.
Старший помощник прокурора Первомайского района Юлия Луговская рассказала, что фигурант работает подсобным рабочим в частной компании. Суд признал минчанина виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве). На основании части 1 статьи 339 Уголовного кодекса ему было назначено наказание в виде штрафа в размере 30 базовых величин, или 1260 рублей (в июне 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
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