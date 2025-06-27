Минчанин получил крупный штраф за сломанный шлагбаум после ссоры с девушкой

Сообщается, что 31-летний житель Минска, находившийся в пьяном состоянии, проходил в ночное время по улице Чернышевского. Он остановился у шлагбаума, обхватил его стрелу, несколько раз дернул изо всех сил, из-за чего та отломалась от крепления. Причиненный вред товариществу собственников жилого дома составил 220 рублей.