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Глава МО Колпино Кохно выбрасывал деньги из окна при задержании — Следком

У Юлии Логвиненко их нашли в рабочем кабинете.

Петербургские следователи рассказали, как проводилось задержание главы администрации Колпинского района Юлии Логвиненко и главы МА МО Колпино Дмитрия Кохно. Обоих подозревают в получении взятки в особо крупном размере.

По предварительной версии, в ноябре 2024 года они, зная о работах по благоустройству в рамках госконтрактов, нашли посредника и предложили директору фирмы давать им деньги в размере 15% от сумм, поступающих на счета компании, за покровительство и помощь при подписании контрактов.

С декабря 2024 года по июнь 2025 года они таким образом получили не меньше 9,2 млн рублей. Задержание произошло во время одной из передач средств.

У Логвиненко деньги нашли в рабочем кабинете. У Кохно они лежали дома. Отмечается, что он пытался выкинуть их из окна, когда понял, что пришли следователи.

«Подозреваемым предъявлено обвинение, в ходе допроса они полностью признали свою вину. Решается вопрос об избрании им меры пресечения», — сказали в пресс-службе.