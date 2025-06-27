Глава МО Колпино Кохно выбрасывал деньги из окна при задержании — Следком

По предварительной версии, в ноябре 2024 года они, зная о работах по благоустройству в рамках госконтрактов, нашли посредника и предложили директору фирмы давать им деньги в размере 15% от сумм, поступающих на счета компании, за покровительство и помощь при подписании контрактов.