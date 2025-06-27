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В Самаре 20-летний водитель «калины» влетел в фуру Volvo на трассе М-5

В Самаре произошла авария с участием отечественной легковушки и большегруза Volvo.

В Самаре произошла авария с участием отечественной легковушки и большегруза Volvo. Подробностями поделились в региональном ГУ МВД.

По данным ГАИ, молодой человек на «калине» ехал по трассе М-5, не смог выбрать необходимую дистанцию и влетел в фуру Volvo.

По итогам аварии водитель легковушки был доставлен в медучреждение.

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