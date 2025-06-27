В Тверской области Ми-8 с экипажем совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в поле в Тверской области. По данным телеграм-канала SHOT, причиной инцидента стал отказ двигателя.
В результате происшествия никто не пострадал. Вертолет Ми-8 направлялся из тверского аэропорта Змеево в Смоленскую область. Однако вскоре после начала полета, как сообщает источник, у него возникли проблемы с двигателем, и пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.
Вертолет успешно приземлился в поле, и в настоящий момент экипаж пытается запустить двигатель.