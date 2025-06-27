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В Тверской области Ми-8 с экипажем совершил вынужденную посадку

Вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Тверской области после того, как у него отказал двигатель. По данным телеграм-канала SHOT, на борту находились шесть человек, при этом аварийное приземление прошло успешно и никто не пострадал.

Источник: Reuters

Вертолет Ми-8 с шестью членами экипажа совершил вынужденную посадку в поле в Тверской области. По данным телеграм-канала SHOT, причиной инцидента стал отказ двигателя.

В результате происшествия никто не пострадал. Вертолет Ми-8 направлялся из тверского аэропорта Змеево в Смоленскую область. Однако вскоре после начала полета, как сообщает источник, у него возникли проблемы с двигателем, и пилоты были вынуждены совершить экстренную посадку.

Вертолет успешно приземлился в поле, и в настоящий момент экипаж пытается запустить двигатель.