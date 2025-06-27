Житель Ольхонского района избил своего 11-летнего сына

В селе Еланцы Ольхонского района 39-летний мужчина избил своего 11-летнего сына. Как сообщили КП-Иркутск в реагиональной прокуратуре, находясь в состоянии опьянения, отец нанес ребенку удары шваброй по голове и телу, причинив ушибы и кровоподтеки.
— Об инциденте полицейскм рассказал старший брат мальчика. Учитывая, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нанесение побоев, следователи завели уголовное дело, — уточнили в пресс-слежбе ведомства.
Осужденный признался в содеянном, но отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к трем годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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