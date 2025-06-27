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Житель Ольхонского района избил своего 11-летнего сына

Мужчина ударил несовершеннолетнего шваброй по голове и телу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В селе Еланцы Ольхонского района 39-летний мужчина избил своего 11-летнего сына. Как сообщили КП-Иркутск в реагиональной прокуратуре, находясь в состоянии опьянения, отец нанес ребенку удары шваброй по голове и телу, причинив ушибы и кровоподтеки.

— Об инциденте полицейскм рассказал старший брат мальчика. Учитывая, что мужчина ранее уже привлекался к ответственности за нанесение побоев, следователи завели уголовное дело, — уточнили в пресс-слежбе ведомства.

Осужденный признался в содеянном, но отказался от дачи показаний. Суд приговорил мужчину к трем годам семи месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что 3-летняя девочка едва не утонула на озере (подробнее).