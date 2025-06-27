Пожилую омичку мошенники обманули на 500 тысяч рублей по стационарному телефону

Омские полицейские разбираются по делу о телефонном мошенничестве, совершенном в отношении 77-летняя жительницы Кировского округа. Она лишилась полмиллиона рублей, получив звонок на стационарный телефон. Подробности дела опубликованы 26 июня на сайте омской полиции.
Если у человека нет мобильного телефона, но есть стационарный — он также может стать жертвой телефонных мошенников. Печальным примером данного факта стала 77-летняя жительница Кировского округа, которая собственноручно отдала курьеру от мошенников все свои сбережения. На стационарный домашний телефон бабушке позвонила неизвестная. Представившись сотрудницей службы обязательного медицинского страхования, мошенница уведомила пенсионерку о замене бумажных полисов на цифровые и запросила паспортные данные. Женщина продиктовала серию и номер паспорта и на этом разговор прекратился.
Но на следующий день пенсионерке поступил звонок от «военного прокурора Омского гарнизона», который напугал старушку уголовным делом, связанным с открытием на ее имя счета и последующим переводом этих денег в недружественную страну. Следом за «военным прокурором» изрядно напуганной женщине позвонил еще один мошенник, представившийся «следователем ФСБ». Он убедил пенсионерку снять с счета все свои сбережения в размере 500 тысяч рублей и передать деньги курьеру, который «отнесет их на специальный счет». Пенсионерка выполнила это указание аферистов и опомнилась лишь после нового звонка от мошенников, которые потребовали дополнительных денег. Поняв, что ее обманули, она обратилась полицию.