Пожилую омичку мошенники обманули на 500 тысяч рублей по стационарному телефону

Но на следующий день пенсионерке поступил звонок от «военного прокурора Омского гарнизона», который напугал старушку уголовным делом, связанным с открытием на ее имя счета и последующим переводом этих денег в недружественную страну. Следом за «военным прокурором» изрядно напуганной женщине позвонил еще один мошенник, представившийся «следователем ФСБ». Он убедил пенсионерку снять с счета все свои сбережения в размере 500 тысяч рублей и передать деньги курьеру, который «отнесет их на специальный счет». Пенсионерка выполнила это указание аферистов и опомнилась лишь после нового звонка от мошенников, которые потребовали дополнительных денег. Поняв, что ее обманули, она обратилась полицию.