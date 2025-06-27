Планировали теракты: двое севастопольцев ответят за госизмену

По данным надзорного ведомства, в 2023 году один из фигурантов в мессенджерах общался с представителями главного управления разведки минобороны Украины, по их приглашению приехал в Киев и прошел диверсионную подготовку с целью содействия в деятельности против безопасности РФ.
«Вернувшись домой, мужчина по заданию представителя украинской спецслужбы изготовил два взрывных устройства с возможностью дистанционного приведения в действие. В июле 2024 года по заданию своего куратора он установил одно из устройств на газопроводной трубе в Балаклавском районе города Севастополя», — проинформировали в пресс-службе.
Осуществить теракт севастополец не успел — он был задержан в момент отъезда с места установки взрывного устройства. У него изъяли два СВУ — одно с газопровода, второе — из автомобиля злоумышленника.
Уточняется, что фигурант также завербовал своего 52-летнего знакомого, вместе с которым они собирали и отправляли представителю вражеской военной разведки сведения о военных объектах Минобороны России.
Сейчас расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.
Оба мужчины обвиняются в госизмене, а задержанный с поличным при закладке взрывчатки также обвиняется в незаконном приобретении, хранении и перевозки взрывчатых веществ, незаконном изготовлении взрывчатых устройств, прохождение обучения в целях совершения теракта и покушении на теракт с причинением значительного имущественного ущерба и наступлением иных тяжких последствий.