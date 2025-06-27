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В Самарской области ФСБ задержала лидера цыганской ОПГ за участие в даче взятки

В самарском регионе был задержан главарь этнической группировки, который был причастен к взятничеству.

В самарском регионе был задержан главарь этнической группировки, который был причастен к взятничеству. Подробности рассказали в УФСБ по области.

Как стало известно, данный гражданин решил выступить посредником в передачи взятки одному из работников правоохранительных органов из города Отрадный. За 200 тысяч рублей силовик должен был закрыть глаза на преступление, совершенное представителями цыганской диаспоры.

На данный момент заведено уголовное дело по статье 291 УК РФ.

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