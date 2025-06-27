В Крыму вынесен приговор по делу о хищении 33 млн при строительстве

Ранее мы писали, что в Крыму осудили подрядчика за хищение более 22 миллионов рублей. В феврале 2022 года между администрацией города Красноперекопска и юридическим лицом был заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории по улице Чапаева.