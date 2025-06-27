В Крыму вынесен приговор по делу о хищении 33 млн при строительстве

На скамье подсудимых оказался бывший финансовый директор строительной фирмы.
Суд установил, что в 2021—2022 годах региональные спортивные учреждения заключили контракт на строительство комплексов на сумму 319 млн рублей. Подсудимый, действуя через свою фирму-субподрядчика, предоставил заказчикам акты с недостоверными сведениями о выполненных работах, в результате чего на счет организации необоснованно поступило свыше 33 млн рублей.
Суд признал экс-директора виновным и приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также назначил штраф в размере 600 тыс. рублей.
Ранее мы писали, что в Крыму осудили подрядчика за хищение более 22 миллионов рублей. В феврале 2022 года между администрацией города Красноперекопска и юридическим лицом был заключен муниципальный контракт на благоустройство общественной территории по улице Чапаева.