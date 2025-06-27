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В Башкирии в массовом ДТП погибли два человека

Авария произошла на 73 км автодороги Уфа — Янаул в Благовещенском районе.

Источник: ГАИ Башкирии

По предварительным данным ГАИ РБ, касательно столкнулись встречные машины Renault Duster и Renault Sandero. От бокового удара Sandero отбросило на встречный грузовик Iveco. Оба автомобиля съехали в кювет. В ДТП водитель Renault Sandero и его пассажирка скончались до приезда скорой медпомощи.

Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство управления госавтоинспекции. Сейчас на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ.