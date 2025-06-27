В Башкирии в массовом ДТП погибли два человека

По предварительным данным ГАИ РБ, касательно столкнулись встречные машины Renault Duster и Renault Sandero. От бокового удара Sandero отбросило на встречный грузовик Iveco. Оба автомобиля съехали в кювет. В ДТП водитель Renault Sandero и его пассажирка скончались до приезда скорой медпомощи.
Для координации работы сотрудников полиции по установлению причин и обстоятельств трагедии на место ДТП выехало руководство управления госавтоинспекции. Сейчас на месте происшествия также работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты МВД по РБ.