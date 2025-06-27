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В Перми разыскивают пенсионерку за мошенничество на 550 тысяч рублей

В полицию обратились два жителя города, пострадавших от действий пожилой женщины.

Источник: Управление МВД России по городу Перми

В отдел полиции Ленинского района обратились два жителя города. В июне этого они сообщили о совершенных против них мошенничестве. Общий материальный ущерб потерпевших составил более 550 тыс. руб.

В мошенничестве подозревают пожилую женщину пенсионного возраста. О схеме кражи денежных средств в полиции не сообщили.

По возбужденному уголовному делу органы правопорядка проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и розыска злоумышленницы.

Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (342) 218−88−02, 8 (952) 329−81−88 или 02 (с мобильного телефона — 102).