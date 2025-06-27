В Перми разыскивают пенсионерку за мошенничество на 550 тысяч рублей

В отдел полиции Ленинского района обратились два жителя города. В июне этого они сообщили о совершенных против них мошенничестве. Общий материальный ущерб потерпевших составил более 550 тыс. руб.
В мошенничестве подозревают пожилую женщину пенсионного возраста. О схеме кражи денежных средств в полиции не сообщили.
По возбужденному уголовному делу органы правопорядка проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности и розыска злоумышленницы.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто имеет сведения о личности или местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: