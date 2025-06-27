Водитель погиб в ДТП на трассе в Челябинской области во время дождя

Молодой водитель погиб при столкновении двух иномарок во время дождя под Усть-Катавом. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.
Авария на 1634 километре трассы М-5 произошла 27 июня в 12:35. По предварительным данным, 25-летний водитель за рулём автомобиля Brilliance в дождь выехал на встречку, где столкнулся с Toyota Avensis. За рулём японского седана был 42-летний мужчина.
«В результате ДТП водитель автомобиля Brilliance от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в Госавтоинспекции.
В аварии пострадала также 37-летняя пассажирка Toyota. По предварительной информации, ей назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют сотрудники Госавтоинспекции.