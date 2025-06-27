В Шакше 288 домов остались без света из-за аварии

Под отключение попали 48 многоквартирных домов на Гвардейской, Стадионной, Абзелиловской и Олимпийской улицах и 240 домов частного сектора.
Электрические сети ремонтируют работники «Уфимских городских электрических сетей» и «Башкирэнерго».
В Калининском районе Уфы из-за аварии без электричества остались жители 288 жилых домов, сообщает пресс-служба управления гражданской защиты.
Под отключение попали 48 многоквартирных домов на Гвардейской, Стадионной, Абзелиловской и Олимпийской улицах и 240 домов частного сектора.
Электрические сети ремонтируют работники «Уфимских городских электрических сетей» и «Башкирэнерго».