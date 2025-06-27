Суд арестовал экс-гендиректора «ВСМПО-Ависмы» по делу о мошенничестве

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воеводина Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток», — сказали в суде.
Подробности дела в суде не сообщили. Его адвокат также отказался от комментариев.
Кроме того, по этому же делу был арестован гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.
«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.