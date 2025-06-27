Ричмонд
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал экс-гендиректора «ВСМПО-Ависмы» по делу о мошенничестве

Суд арестовал экс-гендиректора «ВСМПО-Ависмы» Воеводина по делу о мошенничестве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Дорогомиловский суд Москвы арестовал бывшего гендиректора корпорации «ВСМПО-Ависма» Михаила Воеводина по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

«Постановлением Дорогомиловского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Воеводина Михаила Викторовича, обвиняемого в совершении ч. 4 ст. 159 УК РФ, на срок 1 месяц 30 суток», — сказали в суде.

Подробности дела в суде не сообщили. Его адвокат также отказался от комментариев.

Кроме того, по этому же делу был арестован гендиректор НПО «Вторпромресурсы» Евгений Лысенко.

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.