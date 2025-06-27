Суд арестовал экс-гендиректора «ВСМПО-Ависмы» по делу о мошенничестве

«ВСМПО-Ависма» — крупнейший в мире производитель слитков и проката из титановых сплавов. Корпорация глубоко интегрирована в мировую авиакосмическую индустрию и выступает для многих компаний основным стратегическим поставщиком изделий из титана. Продукция корпорации широко используется в энергетике, нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине, спорте и строительстве.