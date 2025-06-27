В Новосибирске начался суд над акционером «Ангиолайна» по делу о растрате

Советский районный суд Новосибирска продолжит рассмотрение дела по существу 7 июля. Кстати, защита Лебедевой вновь заявила ходатайство о направлении дела по подсудности в Москву, но его вернули. Также отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.