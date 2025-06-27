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В Новосибирске начался суд над акционером «Ангиолайна» по делу о растрате

Уголовное дело по существу начали рассматривать в Советском районном суде Новосибирска.

Источник: Управление Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске началось рассмотрение дела акционера и инвестора ООО «Ангиолайн». Напомним, Наталью Лебедеву обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества в особо крупном размере.

«В судебном заседании оглашено обвинительное заключение, установлен порядок исследования доказательств, исследованы письменные материала дела в полном объеме 11 томов, выслушана позиция защиты по материалам дела», — сообщили в Объединенной пресс-службе судов НСО.

Советский районный суд Новосибирска продолжит рассмотрение дела по существу 7 июля. Кстати, защита Лебедевой вновь заявила ходатайство о направлении дела по подсудности в Москву, но его вернули. Также отказали в удовлетворении ходатайства об отводе судьи.

Напомним, в апреле Наталье Лебедевой разрешили общаться с родными и близкими по телефону. Мера пресечения действовала 10 месяцев.