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Рухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн — РИА Новости Крым. Рухнувшая в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма часть подпорной стены не числилась в реестре муниципального имущества и не входила в состав автомобильной дороги. К такому выводу после проверки пришла республиканская прокуратура.

5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.

Отмечается, что не определен и балансодержатель конструкции, а сам объект в реестр муниципального имущества не включен. Также не были приняты меры в сфере благоустройства и муниципального земельного контроля.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес главы местной администрации внесено представление», — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

В начале июня в Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.

В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.