Рухнувшая в Ливадии подпорная стена оказалась бесхозной

5 апреля в ялтинском поселке Ливадия также произошло обрушение подпорной стены. Жители трех многоквартирных домов оставались без воды и газоснабжения.
Отмечается, что не определен и балансодержатель конструкции, а сам объект в реестр муниципального имущества не включен. Также не были приняты меры в сфере благоустройства и муниципального земельного контроля.
«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой города в адрес главы местной администрации внесено представление», — говорится в сообщении прокуратуры Крыма.
В начале июня в Пионерском парке в Ялте приступили к восстановлению подпорных стен, которые были повреждены во время потопа в 2021 году. По словам главы администрации Ялты Янины Павленко, на эти работы выделили около 220 миллионов рублей из резервного фонда республики. Реконструкция охватывает участок длиной 250 метров. Работы планируют завершить к ноябрю 2025 года.
В конце апреля этого года в Ялте рухнула часть подпорной стены в Пионерском парке. Прокуратура Крыма организовала проверку случившегося.