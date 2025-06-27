В Самарской области ранены 16 человек в 12 ДТП 26 июня

По информации Госавтоинспекции Самарской области, за минувшие сутки, 26 июня, на дорогах региона произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых травмы различной степени тяжести получили 16 человек.
Сотрудниками ГИБДД выявлено 393 нарушения Правил дорожного движения РФ, в том числе 43 случая незаконной тонировки стёкол и 15 фактов управления транспортом в состоянии опьянения.
Сызрань: столкновение на трассе М-5.
ДТП произошло утром, в 08:30, в Сызранском районе. 43-летний водитель автомобиля Chevrolet Lanos двигался по федеральной трассе М-5 «Урал» со стороны Москвы в направлении Самары.
На 879 км пути он не выбрал безопасную дистанцию и совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль Renault Logan под управлением 59-летнего мужчины.
В результате аварии 12-летний пассажир Renault получил травмы и был направлен на амбулаторное лечение.
Самара: авария при повороте.
Еще одно происшествие случилось вечером, в 22:45, в Промышленном районе Самары. 65-летний водитель автомобиля ГАЗель Next, перевозивший медикаменты общей массой 800 кг, совершал левый поворот на перекрестье улиц Демократическая и Георгия Димитрова.
Он не уступил дорогу встречному автомобилю LADA Granta, которым управляла 51-летняя женщина. В результате столкновения женщина получила травмы и была направлена на амбулаторный приём.
Борское: наезд на подростков.
В ночь на 27 июня, в 23:00, в Борском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетних. 20-летняя девушка, управляя автомобилем ВАЗ-21703, двигалась по улице Привокзальной.
Возле дома № 17 она не учла дорожные условия, превысила скорость и допустила наезд на двух подростков — пешехода и велосипедиста, которые двигались в попутном направлении.
13- и 14-летние мальчики были госпитализированы бригадой скорой помощи для оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по всем фактам ДТП, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.
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