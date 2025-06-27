«Решил “вспомнить молодость” и прокатиться по городу». Житель Мозыря угнал КАМАЗ

В Мозыре мужчина угнал КАМАЗ, чтобы «вспомнить молодость». Подробности озвучили в пресс-службе УВД Гомельского облисполкома.
В сообщении сказано, что в диспетчерскую службу Мозырского РОВД от жителя деревни Наровчизны поступила информация про угон КАМАЗа. Наряд ДПС оперативно выехал на поиски и в скором времени заметил грузовик, ехавший по улице Мира в Мозыре. С помощью проблесковых маячков, а также спецсигнала автомобиль остановили.
Выяснилось, что за рулем транспортного средства находится 33-летний житель Мозыря в состоянии алкогольного опьянения. Он признал вину и рассказал, что работал ранее на КАМАЗе.
«Увидев похожий грузовик, решил “вспомнить молодость” и прокатиться по городу», — отметили в милиции.
По данным проведенного медицинского освидетельствования, в крови мужчины было 2,6 промилле. Говорится в отношении белоруса был составлен административный материал за управление в нетрезвом состоянии. Следователи завели уголовное дело за угон.
Ранее СК сообщил, что 34 белоруски купили выдуманное золото на 19 тысяч рублей, их нашла милиция.
Тем временем МВД сказало, что шеф привлекал сотрудников для работ на участке и может сесть на 10 лет.
А еще бесхозные автомобили эвакуированы в Минске по требованию прокуратуры: «Занимали парковочные места и мешали выполнению ремонтных работ».