«Решил “вспомнить молодость” и прокатиться по городу». Житель Мозыря угнал КАМАЗ

В сообщении сказано, что в диспетчерскую службу Мозырского РОВД от жителя деревни Наровчизны поступила информация про угон КАМАЗа. Наряд ДПС оперативно выехал на поиски и в скором времени заметил грузовик, ехавший по улице Мира в Мозыре. С помощью проблесковых маячков, а также спецсигнала автомобиль остановили.