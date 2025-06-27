Здание ГУ МВД по Самарской области эвакуировали из-за противопожарных учений

27 июня сотрудников регионального ГУ МВД в Самаре эвакуировали из здания на улице Соколова. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области, эвакуация была проведена в рамках проведения противопожарных учений. Мероприятие организовали для отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
В настоящее время все сотрудники полиции вернулись к выполнению своих служебных обязанностей и работают в обычном режиме. Учения позволили проверить готовность личного состава к действиям в случае пожара и отработать необходимые процедуры.
Инцидент не вызвал никаких серьёзных последствий и был проведён в соответствии с регламентами и инструкциями.
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