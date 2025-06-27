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Избил ремнем и побрил налысо: В Солигорске мужчина наказал дочь за плохие отметки в школе

В Солигорском районе осудили мужчину, который систематически издевался над своей 11-летней дочерью.

Источник: Reuters

Поводом для возбуждения уголовного дела стал вызов в милицию: соседи сообщили, что из квартиры доносится продолжительный детский плач, рассказал в эфире «Радио-Минск» официальный представитель Следственного комитета Александр Суходольский.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили заплаканную девочку с обритой головой. Как установило следствие, в тот день пьяный отец, разозлившись на школьную оценку, сначала срезал дочери волосы ножом, затем обрил голову машинкой, избивал ее ремнем и угрожал убийством, замахиваясь металлическим стулом.

По данным Следственного комитета, в течение полугода мужчина не менее шести раз применял к ребенку физическое и психологическое насилие: поводами становились незначительные бытовые ситуации — от съеденного меда до опозданий домой. Он также угрожал девочке гантелей и другими предметами.

Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и кражу, и на момент новых преступлений имел неснятую судимость. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 154 УК (истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего) и ст. 186 УК (угроза убийством).

Суд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере около 1600 рублей.

Особое внимание в ходе процесса вызвала позиция матери ребенка — она пыталась оправдать мужа и добивалась его освобождения от уголовной ответственности.