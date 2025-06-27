Избил ремнем и побрил налысо: В Солигорске мужчина наказал дочь за плохие отметки в школе

По данным Следственного комитета, в течение полугода мужчина не менее шести раз применял к ребенку физическое и психологическое насилие: поводами становились незначительные бытовые ситуации — от съеденного меда до опозданий домой. Он также угрожал девочке гантелей и другими предметами.