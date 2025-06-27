Башкирские силовики задержали гаишника-взяточника из Челябинской области

В Иглинском районе Башкирии арестован сотрудник Госавтоинспекции Ашинского района Челябинской области. Его обвиняют в систематическом получении взяток. Подробности рассказали пресс-службы Следственного комитет и ФСБ.
Согласно версии следствия, с 6 мая по 18 июня этого года инспектор неоднократно брал деньги у предпринимателя, занимавшегося перевозкой шлакового щебня из Аши в Иглинский район. Общая сумма взяток составила 45 тысяч рублей — их передавали за беспрепятственный проезд грузовиков по трассе.
Подозреваемого задержали с поличным при получении 20 тысяч рублей. Основанием для проверки стало заявление самого перевозчика, который обратился в органы безопасности после неоднократных требований инспектора.
На гаишника завели уголовное дело по статье «Получение взятки».
— По уголовному делу продолжается выполнение следственных и иных процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщает СК.
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