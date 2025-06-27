Башкирские силовики задержали гаишника-взяточника из Челябинской области

Согласно версии следствия, с 6 мая по 18 июня этого года инспектор неоднократно брал деньги у предпринимателя, занимавшегося перевозкой шлакового щебня из Аши в Иглинский район. Общая сумма взяток составила 45 тысяч рублей — их передавали за беспрепятственный проезд грузовиков по трассе.