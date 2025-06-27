В Омске на вокзале нашли пропавшую девушку

Напомним, девушка ушла из общежития на улице Батумской 24 июня и перестала выходить на связь. Её рост — 163 см, чёрные волосы, карие глаза; в день исчезновения была одета в серую кофту с чёрными лампасами, серые спортивные брюки и кеды. Проверив все возможные адреса и опросив знакомых, полиция развернула розыск, к которому подключили горожан через соцсети.