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Карагандинка родила на автобусной остановке

В Караганде женщина родила на автобусной остановке. Ребенок в тяжелом состоянии.

О том, что у женщины начались внезапные роды, стало известно из социальных сетей. Отмечается, что ребенок родился прямо на остановке «ТБЦ» на улице Гапеева. Прохожие вызвали скорую помощь.

«По результатам оказания помощи роженица с новорожденным ребенком доставлены в перинатальный центр ОКБ. Состояние мамы стабильное. Ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое», — сообщает управление здравоохранения Карагандинской области.

Ранее «Курсив» писал о трагедии, которая произошла в поезде по пути из Кызылорды в Астану. Казахстанка там родила и выбросила ребенка через окно.