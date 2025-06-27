Карагандинка родила на автобусной остановке

О том, что у женщины начались внезапные роды, стало известно из социальных сетей. Отмечается, что ребенок родился прямо на остановке «ТБЦ» на улице Гапеева. Прохожие вызвали скорую помощь.
«По результатам оказания помощи роженица с новорожденным ребенком доставлены в перинатальный центр ОКБ. Состояние мамы стабильное. Ребенок находится в реанимации, состояние тяжелое», — сообщает управление здравоохранения Карагандинской области.
Ранее «Курсив» писал о трагедии, которая произошла в поезде по пути из Кызылорды в Астану. Казахстанка там родила и выбросила ребенка через окно.