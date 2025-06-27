В Челябинской области возбудили 51 уголовное дело в отношении иностранцев

В Челябинской области подвели итоги первого этапа операции «Нелегал». Подробности сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники полиции вместе с заинтересованными органами и службами при силовой поддержке Росгвардии провели рейды в местах концентрации и пребывания иностранцев, в том числе в гостиницах, хостелах, общежитиях, стройках, рынках и теплицах.
Всего в течение первого этапа было задокументировано 72 преступления и 920 административных нарушений. Было возбуждено 51 уголовное дело. В отношении работодателей, нанявших иностранцев, составлено 24 протокола. Всего наложено административных штрафов на сумму 1876000 рублей, взыскано 1022000 рублей.
В отношении 20 иностранных граждан приняли решение об административном выдворении за пределы страны. 50 иностранцам запретили въезжать в Россию. Также были установлены два человека, находившиеся в розыске.
Проверки продолжатся, добавили в областном главке.