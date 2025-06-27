Мужчину с гранатой скрутили в новосибирской травматологии

Вчера ночью в медицинском учреждении Заельцовского района Новосибирска была нажата тревожная кнопка. К месту происшествия оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Причиной вызова стал буйный пациент травматологического отделения.
«Охранники задержали мужчину, поведение которого было не вполне адекватным. Он поступил в больницу с раной головы, где ему была оказана медицинская помощь. После прихода в сознание пациент начал проявлять агрессию», — сообщили в пресс-службе ЧОП «Гвардия».
В сумке задержанного сотрудники службы безопасности обнаружили гранату. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.
«Экспертиза показала, что граната является не боевой, а используется в страйкболе. Тем не менее, взрыв подобной гранаты может вызвать ожоги и повреждения кожи», — добавили в пресс-службе.