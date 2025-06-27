Мужчину с гранатой скрутили в новосибирской травматологии

«Охранники задержали мужчину, поведение которого было не вполне адекватным. Он поступил в больницу с раной головы, где ему была оказана медицинская помощь. После прихода в сознание пациент начал проявлять агрессию», — сообщили в пресс-службе ЧОП «Гвардия».