Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчину с гранатой скрутили в новосибирской травматологии

В медучреждении Заельцовского района Новосибирска была нажата тревожная кнопка, к месту происшествия прибывала группа быстрого реагирования.

Вчера ночью в медицинском учреждении Заельцовского района Новосибирска была нажата тревожная кнопка. К месту происшествия оперативно прибыла группа быстрого реагирования. Причиной вызова стал буйный пациент травматологического отделения.

«Охранники задержали мужчину, поведение которого было не вполне адекватным. Он поступил в больницу с раной головы, где ему была оказана медицинская помощь. После прихода в сознание пациент начал проявлять агрессию», — сообщили в пресс-службе ЧОП «Гвардия».

В сумке задержанного сотрудники службы безопасности обнаружили гранату. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции.

«Экспертиза показала, что граната является не боевой, а используется в страйкболе. Тем не менее, взрыв подобной гранаты может вызвать ожоги и повреждения кожи», — добавили в пресс-службе.